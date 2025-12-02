Полиция Бельгии пришла с обысками в штаб-квартиру дипломатической службы ЕС в Брюсселе. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на осведомленные источники и очевидцев.

Портал сообщил, что около десяти сотрудников полиции вошли в штаб-квартиру Европейской службы внешних связей (ЕСВД) в Брюсселе в 07:30 утра по местному времени (09:30 мск) 2 декабря. Уточняется, что обыски также прошли в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах. По информации источников, мероприятия связаны с расследованием возможного нецелевого использования средств ЕС. В ходе обысков правоохранители изымали документы, а также задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве с закупками, коррупции и преступном конфликте интересов.

По словам четырех человек, знакомых с расследованием, уголовное дело возбудили после обвинений в том, что EEAS (Европейская служба внешнеполитических ведомств) и Колледж Европы могли незаконно расходовать государственные средства в 2021 и 2022 годах.

До этого Европейский суд юстиции возложил на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственность по делу о вакцинах против COVID-19. Глава ЕК вызвала подозрения у журналистов, когда отказалась от публикации личной переписки с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла, в которой она согласовала положения контрактов по закупкам вакцин для ЕС в 2021–2023 годах более чем на €30 млрд.

Ранее стало известно о нарастающем напряжении в ЕС из-за антироссийских призывов Каллас.