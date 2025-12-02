Экс-глава евродипломатии Могерини задержана по делу о мошенничестве

Экс-глава евродипломатии Федерика Могерини задержана по делу о мошенничестве, связанном с финансируемой ЕС программой обучения дипломатов. Об этом сообщает газета Le Soir.

До этого европейская прокуратура (EPPO) подтвердила информацию об обысках в штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, а также последующее задержание трех человек.

По данным прокуратуры, обыски проводились в нескольких зданиях колледжа и дипслужбы, а также в домах подозреваемых.

Кроме того, подтверждено, что расследование касается проекта Дипломатической академии ЕС для молодых дипломатов из европейских стран, тендер на реализацию которого получил Европейский колледж. Руководство учреждения подозревают в том, что они заранее знали о критериях отбора участников тендерного конкурса.

Отмечается, что перед проведением обысков прокуратура добилась снятия иммунитета с нескольких подозреваемых.

