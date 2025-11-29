Названы имена трех самых враждебных к России западных политиков

Враждебность политиков Запада нужно оценивать по совокупности их высказываний в адрес России. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова в интервью «Ленте.ру».

По ее словам, в тройку наиболее враждебно настроенных к России политиков входят глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон.

Она добавила, что именно эти политики наиболее активно принимают действия против российской стороны, однако «эти женщины затмили всех». Парламентарий считает, что именно от них исходит негатив и «странные» предложения в урегулировании конфликта на Украине.

До этого Журова сообщила, что экономика Североатлантического альянса не позволит НАТО начать дружить с Россией после окончания украинского конфликта. Она отметила, что альянс принципиально создавался как противоборствующий РФ.

23 ноября в Женеве прошли переговоры украинской и американской делегаций, целью которых было согласование текста плана США по урегулированию конфликта. В обсуждении пунктов мирного договора участвовали госсекретарь США Марко Рубио и Уиткофф.

Ранее Уиткофф заявил, что Россия, Украина и США должны стать деловыми партнерами.