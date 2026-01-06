В МИД заявили о готовности России поддерживать Венесуэлу

Россия готова поддерживать Венесуэлу, заявил российский МИД на своем сайте, комментируя развитие ситуации вокруг латиноамериканской страны.

Дипломаты подтвердили неизменную солидарность РФ с венесуэльским народом и правительством, а также пожелали успехов уполномоченному президенту Делси Родригес в решении стоящих перед ее страной задач.

«Со своей стороны выражаем готовность продолжать оказывать необходимую поддержку дружественной нам Венесуэле», — подчеркнули в МИД.

В ночь на 3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле и захватила лидера страны Николаса Мадуро и его супругу. Их доставили в Нью-Йорк, где в скором времени пройдет суд за управление наркокартелем Cartel de los Soles и другие преступления.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что общался с Мадуро по телефону неделю назад и призывал его сдаться. Однако венесуэльский лидер отверг это предложение.

Верховный суд Венесуэлы «в связи с иностранной военной агрессией» назначил вице-президента республики Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

Ранее СМИ сообщили о репрессиях в Венесуэле против сторонников атаки США.