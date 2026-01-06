Размер шрифта
В Италии раскритиковали высказывания Зеленского перед парижским саммитом

L'AntiDiplomatico: перед саммитом в Париже Зеленский резко высказался о России
Louisa Gouliamaki/Reuters

Итальянское издание L'AntiDiplomatico подвергло резкой критике заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные накануне международного саммита в Париже. В публикации его высказывания о конфликте с Россией характеризуются как самоуверенные и не имеющие реальных оснований.

Поводом стало интервью Зеленского после встречи с советниками НАТО, в котором он допустил возможность продвижения «другим путем», если Россия не согласится на западные условия прекращения конфликта. В материале итальянской газеты это расценено как риторика, противоречащая изначальным и неизменным требованиям Москвы, которые были озвучены в начале специальной военной операции.

Издание указывает, что подобные декларации, прозвучавшие перед важным дипломатическим мероприятием, не подкреплены реальными возможностями или достижениями.

6 января состоится саммит лидеров Евросоюза в Париже, участники которого обсудят гарантии безопасности для Украины. 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников в случае нарушение мирного соглашения.

Ранее на Западе назвали лучший вариант разрешения конфликта на Украине. 

