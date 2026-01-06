Мерц рассказал, кому принадлежит Гренландия

Гренландия принадлежит своему народу. Об этом в соцсети X написал канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Безопасность в Арктике остается важным приоритетом для Европы. Мы едины во мнении: Дания, включая Гренландию, является частью НАТО. Безопасность Арктики нужно обеспечивать вместе с партнерами по НАТО, в том числе с США», — добавил он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

Супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.