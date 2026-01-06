Китай считает, что ни одна страна не может претендовать на роль международного судьи

МИД КНР: ни одна страна не может претендовать на роль международного судьи

Китай выступил против претензий любых государств на исключительную роль арбитра в мировых делах. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя, в частности, ситуацию вокруг США и Венесуэлы, сообщает РИА Новости.

«Ведущую роль должны играть крупные государства, ни одна страна не может выступать в качестве международного полицейского и ни одна страна не может претендовать на роль международного судьи», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что все страны обязаны соблюдать международное право, основные цели и принципы Устава ООН.

Мао Нин также добавила, что Китай выступает за урегулирование разногласий через диалог, уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств и готов совместно противостоять «закону джунглей» в международных отношениях.

3 января Вашингтон атаковал Венесуэлу и захватил президента Николаса Мадуро вместе с первой леди. 5 января 2026 года его начали судить за руководство наркокартелем и другие преступления, однако разбирательство по существу дело еще не стартовало.

На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент Делси Родригес. При этом намерение управлять Венесуэлой высказывали США, а президент США Дональд Трамп назвал себя главной фигурой в руководстве страной.

