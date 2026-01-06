В Турции сравнили атаку США на Венесуэлу с «Пиратами Карибского моря»

Американский империализм опаснее акулы, почуявшей кровь, заявил на собрании Партии националистического движения Турции ее лидер Девлет Бахчели. Также он сравнил события в Венесуэле с событиями фильма «Пираты Карибского моря», пишет турецкое издание Haberler.

«Возможно, в истории никогда не было такого совпадения бандитизма и похищения людей. События фильма «Пираты Карибского моря» разворачивались прямо на глазах у всего мира», — отметил он.

Политик заявил, что «международное право находится на дне мусорного ведра», а права человека «обречены на уничтожение». Он подчеркнул, что не просто осуждает захват Мадуро, а «полностью проклинает его». Также Бехчели назвал случившееся «позором», «жестокостью» и «посягательством на права человека».

«Фаза империалистического безумия неразрывно связана с кровью. Американский империализм опаснее акулы, почуявшей кровь. Нет никакой разницы между кражей лошадей и кражей энергоносителей и ценных минералов. Весь мир должен восстать против гегемонии США. Демократия и закон должны быть защищены всем человечеством. США — это хрустальная ваза, и она разобьется в тот же миг, как упадет», — подчеркнул он.

3 января Вашингтон атаковал Венесуэлу и захватил президента Николаса Мадуро вместе с первой леди. 5 января 2026 года его начали судить за руководство наркокартелем и другие преступления, однако разбирательство по существу дело еще не стартовало.

На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент Делси Родригес. При этом намерение управлять Венесуэлой высказывали США, а президент США Дональд Трамп назвал себя главной фигурой в руководстве страной.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы заявила о готовности отдать Трампу свою Нобелевскую премию.