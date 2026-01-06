Размер шрифта
Лидеры ЕС поддержали Данию на фоне заявлений США о Гренландии

ЕС: решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, должны принимать только они
Решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, должны принимать только они. Это следует из совместного заявления Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании, передает РИА Новости.

«Гренландия принадлежит своему народу, а решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, должны принимать только Дания и Гренландия, и только они», — говорится в заявлении.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

Супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.
 
