ЕК высказалась о легитимности вице-президента Венесуэлы как главы страны

Евросоюз не признает легитимность Делси Родригес в качестве и. о. президента Венесуэлы. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, передает РИА Новости.
«Мы четко указали, чью легитимность признаем: легитимность лиц, избранных демократическим путем», — ответила она на вопрос, считает ли ЕС легитимной Родригес.
В то же время Хиппер отметила, что Евросоюз будет поддерживать с ней «ограниченные контакты».
3 января 2026 года силы США нанесли серию ударов по Венесуэле, захватили и вывезли президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.
Исполняющей обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента республики Делси Родригес, 5 января она официально вступила в должность. По информации СМИ, разведка ЦРУ решила, что чиновники из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления страной.
Ранее в ООН осудили операцию США в Венесуэле.