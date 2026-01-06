ЕК высказалась о легитимности вице-президента Венесуэлы как главы страны

Евросоюз не признает легитимность Делси Родригес в качестве и. о. президента Венесуэлы. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, передает РИА Новости.

«Мы четко указали, чью легитимность признаем: легитимность лиц, избранных демократическим путем», — ответила она на вопрос, считает ли ЕС легитимной Родригес.

В то же время Хиппер отметила, что Евросоюз будет поддерживать с ней «ограниченные контакты».

3 января 2026 года силы США нанесли серию ударов по Венесуэле, захватили и вывезли президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Исполняющей обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента республики Делси Родригес, 5 января она официально вступила в должность. По информации СМИ, разведка ЦРУ решила, что чиновники из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления страной.

Ранее в ООН осудили операцию США в Венесуэле.