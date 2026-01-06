Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Премьер Польши пообещал Дании солидарность всей Европы

Туск: Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы по вопросу Гренландии
Marko Djurica/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы по вопросу Гренландии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейская солидарность и уважение интегральности стран НАТО – это элементарные вопросы. Так что Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы», — поделился польский премьер.

Он добавил, что вопрос Гренландии будет обсуждаться на встрече «коалиции желающих» в Париже во вторник. По словам Туска, позиция США по Гренландии подрывает смысл существования НАТО, поэтому важно решать все возникающие вопросы и споры с помощью диалога.

6 января МИД Дании сообщил, что комитет по внешней политике Фолькетингадатского парламента проведет встречу с участием глав датских министерств иностранных дел Ларса Лекке Расмуссена и обороны Троэльса Лунда Поульсена по теме «отношений королевства с США».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27568927_rnd_2",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+