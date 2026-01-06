Премьер Польши пообещал Дании солидарность всей Европы

Туск: Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы по вопросу Гренландии

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы по вопросу Гренландии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейская солидарность и уважение интегральности стран НАТО – это элементарные вопросы. Так что Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы», — поделился польский премьер.

Он добавил, что вопрос Гренландии будет обсуждаться на встрече «коалиции желающих» в Париже во вторник. По словам Туска, позиция США по Гренландии подрывает смысл существования НАТО, поэтому важно решать все возникающие вопросы и споры с помощью диалога.

6 января МИД Дании сообщил, что комитет по внешней политике Фолькетингадатского парламента проведет встречу с участием глав датских министерств иностранных дел Ларса Лекке Расмуссена и обороны Троэльса Лунда Поульсена по теме «отношений королевства с США».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.