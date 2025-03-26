Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия

Делегация американских политиков посетит Гренландию, чтобы показать, что остров необходим США для международной безопасности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Vince, пишет «Интерфакс».

«Нам нужна Гренландия для международной безопасности. Мы должны ее получить», — отметил он, комментируя цели визита.

Жителей острова нужно убедить в том, что присоединение к США является хорошей идеей, добавил Трамп.

24 марта стало известно, что делегация из США, включая жену вице-президента Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию.

На фоне притязаний США на остров газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что к делегации из США присоединятся советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц, а также министр энергетики страны Крис Райт. В Гренландии они планируют посетить американскую военную базу, а также побывать на космической базе Питуффик.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп сообщил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подтвердили, что остров не продается.

Ранее в Германии заявили, что готовы рассмотреть вопрос размещения войск НАТО в Гренландии.