Новости политики

В США оценили шансы России на победу в конфликте с Украиной

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия располагает всем необходимым для победы
Станислав Красильников/РИА Новости

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала Dialogue Works Highlights заявил, что Россия располагает всем необходимым для победы в конфликте с Украиной.

По его словам, Россия располагает всем необходимым для победы в конфликте, Украина же — нет. Кроме того, Москва наращивает необходимые для боевых действий ресурсы и поэтому быстрее достигает своих целей.

«В этом году мы видим гораздо более быстрые продвижения [российских войск], чем когда-либо за последние три года. И на мой взгляд, этот процесс будет только продолжаться», — отметил Джонсон.

6 января американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил, что России удалось кардинально переломить планы Запада и показать себя в конфронтации с более сильной позиции.

Он обратил внимание на «глупость», которая творится в Европе. По словам аналитика, страны ЕС «обрушили свою экономику» и приняли закон, согласно которому теперь «полностью освободятся от российской энергетики».

Ранее Мерц предупредил о последствиях «падения» Украины.

