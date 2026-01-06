Евродепутат призвала вызвать послов США во всех странах НАТО из-за Гренландии

Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала все страны НАТО вызвать послов США в качестве реакции на американские угрозы захватить Гренландию. Об этом она заявила в интервью Funke.

«В свете экспансионистских стремлений Трампа противозаконно расширить географическую зону влияния США нам нужно, к сожалению, исходить из того, что президент США не видит препятствий для захвата Гренландии», — сказала она.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

Супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.