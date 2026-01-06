Глава РФПИ оценил политику США по Гренландии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что США уже приняли решение по Гренландии. Об этом он написал в соцсети X.

«По Гренландии, похоже, принято решение — ЕС будет продолжать делать то, что вассалы делают лучше всего: «следить за ситуацией» и демонстрировать двойные стандарты. Канада следующая?» — написал Дмитриев.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

Супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.