Боррель: США больше не главный союзник Евросоюза

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил испанской газете Pais, что Соединенные Штаты больше не являются главным союзником Евросоюза.

«Мы переживаем еще одну главу реальности, которая все яснее дает нам понять, что мы должны обеспечить нашу защиту своими собственными средствами», — поделился Боррель.

Накануне журналист портала Axios Барак Равид писал, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер во вторник, 6 января, будут принимать участие в саммите лидеров Евросоюза.

31 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Российская Федерация и США в 2026 году могут заключить мирное соглашение по Украине без участия Европейского союза.

Он отметил, что Вашингтон и Брюссель занимают противоположные позиции по вопросу стратегической важности — конфликту на европейской территории. По словам политика, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продвигает мирное урегулирование, в то время как Евросоюз продолжает настаивать на продолжении боевых действий даже без участия Вашингтона.

Ранее в МИД РФ заявили о схожести установок России и США по урегулированию на Украине.