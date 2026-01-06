Размер шрифта
В Китае потребовали от США освободить Мадуро и его жену

МИД КНР: США должны немедленно освободить президента Венесуэлы с супругой
Китай настаивает на немедленном освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро с его супругой. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова передает ТАСС.

«Ни одна страна не может ставить свои внутренние правила выше международного права. Китай призывает США немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, обеспечить их личную безопасность», — сказала она.

3 января 2026 года силы США провели операцию в Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро. Его увезли в Штаты, чтобы судить за преступления в сфере наркобизнеса. Первое заседание заседание против Мадуро состоялось 5 января 2026 года, однако Bloomberg писал, что рассматривать дело Мадуро по существу начнут не ранее 2027 года.

Ранее в Госдуме назвали поведение властей США «нездоровой эйфорией».

