Daily Star: в Европе в 2026 году может начаться третья мировая война

Наступивший 2026 год может стать роковым для Европы. На предпосылки к полномасштабному конфликту указали авторы британского таблоида Daily Star, подчеркивая, что ситуация на мировой арене остается очень напряженной.

По мнению журналистов, существуют пять территорий, где локальные столкновения якобы могут перерасти в полномасштабную третью мировую войну.

Основной очаг напряжения, по мнению аналитиков, расположен в районе Финского залива и на прилегающих территориях. Бывший офицер британской военной разведки Филип Ингрэм предположил, что конфликт Европы с Россией приведет к диверсионным актам на континенте.

В Карибском море, как пишет издание, администрация президента США Дональда Трампа перешла к силовой политике. После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Вашингтон, как полагают эксперты, пытается утвердить свое влияние в регионе.

До этого в Совфеде заявили, что не вся Европа хочет войны с Россией. Об этом свидетельствует победа евроскептических и антивоенных партий на выборах в Чехии.

Ранее в Германии захотели создать сильнейшую армию в Европу для защиты от России.