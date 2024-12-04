Стало известно, как Трамп хочет вернуть США былую гегемонию

Угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес организации БРИКС санкциями отражают стремление политика вернуть США гегемонию. Об этом в беседе с РИА Новости заявил эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.

Эксперт напомнил, что за время президентства Джо Байдена и Барака Обамы Соединенные Штаты утратили свою гегемонию в мире: все больше стран решительно прекращают привычное для Вашингтона вмешательство во внутренние дела других государств и пресекают деятельность американских организаций, якобы выступающих за «демократические» ценности, таких как USAID.

«От былой сверхдержавы остались лишь воспоминания, да и то не самые лучшие. Однако Дональд Трамп полон решимости реставрировать ее», — подчеркнул аналитик.

По словам Арькова, в этой связи Трамп выступает за свободные экономические отношения. Вместе с тем избранный президент США открыто говор о репрессиях в отношении тех, кто не согласен с этим.

До этого телеканал CBS со ссылкой на мнение экспертов сообщал, что введение стопроцентных пошлин на товары из стран БРИКС, предлагаемое Трампом, может негативно сказаться на обычных потребителях в Америке, приведя к росту цен на импортируемые товары и увеличению инфляции.

Согласно их данным, «введение таких пошлин не принесет пользы американским потребителям. Они приведут к повышению цен на товары из БРИКС, что может способствовать росту инфляции и увеличению затрат для потребителей». Экономист и профессор университета Пейс в Нью-Йорке Марк Вайншток подчеркнул, что «как и любые другие пошлины, это приведет к повышению цен для покупателей».

Ранее в МИД Китая отреагировали на угрозы Трампа в отношении БРИКС.