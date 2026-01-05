В МИД Венесуэлы заявили о победе Каракаса на заседании Совбеза ООН

Венесуэла одержала победу на заседании Совета безопасности ООН, мировое сообщество сошлось во мнении, что нападение США противоречит международному праву. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто в Telegram-канале.

Он отметил, что в очередной раз правда восторжествовала в Совбезе.

«Венесуэла одержала явную и законную победу: международное сообщество признало, что нападение, совершенное 3 января, было актом, противоречащим международному праву, нарушающим устав ООН, гуманитарное право и права человека, а также прямой агрессией против неприкосновенности действующего главы государства», — говорится в публикации.

По словам главы МИД, не осталось места для манипуляций или двойных стандартов. Пинто подчеркнул, что Каракас продолжит защищать свой суверенитет и гарантировать мир на территории государства.

5 января Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам Мадуро отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Дело против него рассматривал судья, выносивший решения не в пользу американского лидера Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мадуро нанял адвоката основателя WikiLeaks Ассанжа.