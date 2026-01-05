Размер шрифта
В МИД Венесуэлы заявили о победе Каракаса на заседании Совбеза ООН

Глава МИД сообщил о победе Венесуэлы на заседании Совбеза ООН
Mary Altaffer/AP

Венесуэла одержала победу на заседании Совета безопасности ООН, мировое сообщество сошлось во мнении, что нападение США противоречит международному праву. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто в Telegram-канале.

Он отметил, что в очередной раз правда восторжествовала в Совбезе.

«Венесуэла одержала явную и законную победу: международное сообщество признало, что нападение, совершенное 3 января, было актом, противоречащим международному праву, нарушающим устав ООН, гуманитарное право и права человека, а также прямой агрессией против неприкосновенности действующего главы государства», — говорится в публикации.

По словам главы МИД, не осталось места для манипуляций или двойных стандартов. Пинто подчеркнул, что Каракас продолжит защищать свой суверенитет и гарантировать мир на территории государства.

5 января Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам Мадуро отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Дело против него рассматривал судья, выносивший решения не в пользу американского лидера Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мадуро нанял адвоката основателя WikiLeaks Ассанжа.

