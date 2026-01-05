Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В ООН ушли от вопроса о легитимности правительства Мадуро

Дюжаррик ушел от вопроса о легитимности правительства Мадуро
Lev Radin/Global Look Press

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал давать прямой ответ на вопрос о признании легитимности президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства, передает ТАСС.

«Мы не занимается признанием правительств», — сказал он в ответ на вопрос, признает ли всемирная организация Мадуро легитимным лидером Венесуэлы.

При этом Дюжаррик отметил, что полномочия постоянного представительства южноамериканской республики при ООН никогда не ставились под сомнение.

Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам Мадуро отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Дело против него рассматривал судья, выносивший решения не в пользу американского лидера Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мадуро нанял адвоката основателя WikiLeaks Ассанжа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27565873_rnd_7",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+