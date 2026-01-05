В ООН ушли от вопроса о легитимности правительства Мадуро

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал давать прямой ответ на вопрос о признании легитимности президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства, передает ТАСС.

«Мы не занимается признанием правительств», — сказал он в ответ на вопрос, признает ли всемирная организация Мадуро легитимным лидером Венесуэлы.

При этом Дюжаррик отметил, что полномочия постоянного представительства южноамериканской республики при ООН никогда не ставились под сомнение.

Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам Мадуро отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Дело против него рассматривал судья, выносивший решения не в пользу американского лидера Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мадуро нанял адвоката основателя WikiLeaks Ассанжа.