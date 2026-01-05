В Нью-Йорке начался суд над Мадуро

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в зал суда в Нью-Йорке без наручников, заседание началось. Об этом трансляцию заседания ведет Fox News.

Телеканал отмечает, что Мадуро прибыл на первое заседание суда в Нью-Йорке без наручников, в тюремной одежде и кандалах на ногах. В ходе своего выступления президент Венесуэлы говорил на испанском, пользуясь услугами переводчика.

Как сообщает телеканал, судья огласил сокращенный вариант обвинительного заключения против Мадуро. Сам венесуэльский президент находился за столом рядом со своим адвокатом Барри Поллаком и использовал наушники для перевода. Рядом с ним сидели второй адвокат Марк Доннелли и Силия Флорес, которая также слушала перевод.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию слушания.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. Среди целей оказались и авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан и порт Ла-Гуайра.

После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

Ранее Белый дом опубликовал видео с «прогулкой позора» Мадуро.