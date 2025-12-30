Размер шрифта
Зеленский допустил новые коррупционные обвинения среди своего окружения

Зеленский: мы не намерены останавливать антикоррупционные органы
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Украина не планирует останавливать работу антикоррупционных органов вне зависимости от близости подозреваемых к власти. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью для телеканала Fox News.

«Что касается антикоррупционных органов, то они делают то, что должны делать. Они полностью независимы. Никто им не мешает. Они проверяют то, что должны проверять, и мы не останавливаем их. Неважно, близкий человек или нет», — сказал он.

По его словам, у государства есть множество причин для беспокойства по теме коррупции.

27 декабря сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в Верховной раде и офисе партии «Слуга народа». Под удар попал, в частности, «близкий друг» украинского президента Владимира Зеленского, депутат Кисель. Ему и еще двум представителям правящей партии предъявлены подозрения в коррупции. По версии следствия, они получали взятки за «правильное» голосование в парламенте.

Газета The Telegraph сообщила, что обыски в Верховной раде Украины стали новым ударом по Зеленскому, который отправился в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Авторы статьи выразили опасение, что новый виток расследования может подорвать «легитимность» украинского лидера в тот момент, когда он надеется заручиться поддержкой Вашингтона по вопросам урегулирования конфликта.

Ранее во Франции призвали перестать спонсировать Украину.

