На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВФ рассказали, как траты Европы на оборону влияют на госдолг

МВФ: Европе следует отрегулировать траты на оборону ради устойчивости госдолга
close
Christoph Soeder/AP

Возросшие траты Евросоюза на оборону создают неустойчивую ситуацию для обеспечения государственного долга, считает руководитель департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Это необходимо отрегулировать таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость государственного долга и финансовую стабильность», — сказал Гаспар.

В начале сентября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС намерен нарастить военные расходы к 2031 году на €2 трлн. Она добавила, что будет продолжать настаивать на ускорении милитаризации объединения и подталкивать страны союза к дальнейшему повышению военных расходов.

Согласно докладу Европейского оборонного агентства (EDA), в 2025 году расходы на оборону стран — членов ЕС могут превысить целевой показатель НАТО в 2% от ВВП, достигнув €392 млрд евро.

Ранее эксперт раскрыл, кто является главным бенефициаром антироссийской политики ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами