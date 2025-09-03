Евросоюз намерен нарастить военные расходы к 2031 году

Европейский союз (ЕС) намерен нарастить военные расходы к 2031 году на €2 трлн. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, передает ТАСС.

«К 2031 году Евросоюз намерен нарастить военные расходы на €2 трлн», — сказал он.

Каллас заявила, что будет «продолжать настаивать» на ускорении милитаризации ЕС и «подталкивать страны союза» к дальнейшему повышению военных расходов.

На прошлой неделе во время выступления перед журналистами в Белом доме Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП. То есть теперь они покупают оружие у США, а затем на своих условиях поставляют его Киеву.

В конце июля Трамп сообщил, что США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружений пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании. Трамп отметил, что подобную сделку необходимо было заключить с Европой еще три года назад.

Ранее на Западе назвали гарантии безопасности Киеву «пустой тратой времени и плодом фантазии».