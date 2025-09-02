Страны Европейского союза значительно увеличили расходы на оборону

EDA: расходы стран ЕС на оборону в 2024 году выросли на 19%

Страны Европейского союза в 2024 году увеличили расходы на оборону на 19% (1,9% от ВВП) по сравнению с 2023 годом, до €343 млрд. Об этом говорится в ежегодном докладе Европейского оборонного агентства (EDA).

Предварительные данные указывают на то, что в 2025 году расходы на оборону стран-членов ЕС могут превысить целевой показатель НАТО в 2% от ВВП, достигнув €392 млрд евро, говорится в документе.

24–25 июня в Гааге состоялся саммит НАТО, на котором лидеры стран-участниц организации согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Генсек организации Марк Рютте на пресс-конференции подчеркнул, что Североатлантический альянс должны быть уверен, что сможет защититься от российской угрозы. По мнению Рютте, Западу не следует быть «наивным по отношению к России». 21 мая послы ЕС согласовали план милитаризации Европы объемом €150 млрд, который предложила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ завили, что НАТО и Евросоюз готовятся к войне с Россией.