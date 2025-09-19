Между Москвой и Минском могут создать «струну» для движения вагонов

Идея «натяжения струны» между Минском и Москвой для движения вагонов со скоростью 500 км/ч обсуждалась с Минтрансом России. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев в ходе бизнес-форума «Минск и Москва: новый драйвер развития», передает РИА Новости.

«Обсуждаются новые виды транспорта. На днях мы обсуждали с Минтрансом (России. — Прим. ред.) перспективу натяжения «струны» между Минском и Москвой, по которой могли бы тележки, вагончики ехать со скоростью 500 километров в час», — рассказал он.

По словам Глазьева, обсуждаются планы по созданию высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском. Он добавил, что создание железной дороги может обеспечить более простое и быстрое передвижение между столицами. Он подчеркнул, что у белорусской стороны много идей и они стремятся к эффективной работе в деловых кругах с РФ.

До этого стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с Россией строительство скоростной автомагистрали Москва — Брест. По словам белорусского лидера, при определенных условиях дорога может протянуться и до Германии. Он отметил, что это зависит от желания «западников» участвовать в строительстве.

