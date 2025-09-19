На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Между Москвой и Минском могут создать «струну» для движения вагонов

Глазьев: обсуждается идея «струны» Москва — Минск для движения вагонов
true
true
close
Андрей Александров/РИА Новости

Идея «натяжения струны» между Минском и Москвой для движения вагонов со скоростью 500 км/ч обсуждалась с Минтрансом России. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев в ходе бизнес-форума «Минск и Москва: новый драйвер развития», передает РИА Новости.

«Обсуждаются новые виды транспорта. На днях мы обсуждали с Минтрансом (России. — Прим. ред.) перспективу натяжения «струны» между Минском и Москвой, по которой могли бы тележки, вагончики ехать со скоростью 500 километров в час», — рассказал он.

По словам Глазьева, обсуждаются планы по созданию высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском. Он добавил, что создание железной дороги может обеспечить более простое и быстрое передвижение между столицами. Он подчеркнул, что у белорусской стороны много идей и они стремятся к эффективной работе в деловых кругах с РФ.

До этого стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с Россией строительство скоростной автомагистрали Москва — Брест. По словам белорусского лидера, при определенных условиях дорога может протянуться и до Германии. Он отметил, что это зависит от желания «западников» участвовать в строительстве.

Ранее стало известно, что «Автодор» нанесет музыкальную разметку на трассу М-12 «Восток».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами