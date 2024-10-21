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Лукашенко обсудит с Путиным строительство скоростной автомагистрали

БелТА: Лукашенко обсудит с Путиным строительство автомагистрали Москва-Брест

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Sergei Ilyin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с Россией строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест. Об этом сообщает агентство БелТА.

«С президентом России Владимиром Путиным мы договорились, что в ближайшее время обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь из Москвы на запад. До Бреста, по крайней мере», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, при определенных условиях дорога может протянуться и до Германии. Он отметил, что это зависит от желания «западников» участвовать в строительстве.

11 октября Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о разработке и организации серийного производства двухдвигательного легкого самолета «Освей». До этого Путин на встрече с белорусским коллегой заявил, что у Москвы и Минска есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, включая авиацию.

Ранее Белоруссию назвали одним из самых надежных партнеров России.

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