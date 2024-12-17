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Трюдо задумался об отставке на фоне ухода вице-премьера

CTV: Трюдо рассматривает вариант с отставкой на фоне ухода Фриланд

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Stephane Mahe/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо размышляет о возможности своей отставки после решения вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд покинуть правительство. Об этом сообщил телеканал CTV, ссылаясь на свои источники.

Согласно информации инсайдеров, Трюдо проинформировал членов кабинета министров о своих намерениях во время утреннего совещания в понедельник. Не исключено, что премьер-министр выступит с заявлением в парламенте, хотя в его расписании на 16 декабря этого не значится.

Ранее Фриланд объявила о своем уходе из правительства, поскольку Трюдо принял решение перевести ее на другую должность в кабинете министров, лишив ее портфеля министра финансов.

По сообщениям телеканала CTV, 18 декабря Трюдо планирует провести новые перестановки в своем правительстве.

Рейтинги Трюдо и правящей Либеральной партии Канады снижаются с начала 2023 года на фоне продолжающегося роста цен и стоимости жизни.

До этого глава оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что Трюдо потерял контроль не только над происходящими в стране процессами, но и над собственным правительством.

Ранее Трамп заявил, что Канада может стать 51-м штатом США.

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