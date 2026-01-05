Размер шрифта
Зеленского раскритиковали за поддержку атаки США на Венесуэлу

Нортон: позиция Украины по Венесуэле показывает, что ей плевать на демократию
Одобрение властями Украины атаки США на Венесуэлу свидетельствует о том, что им нет дела до демократии. Об этом в социальной сети X написал основатель и редактор издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон.

По его словам, нынешнее руководство Украины — это марионеточный режим НАТО. В настоящее время страной управляет «миллиардер-олигарх» в лице Владимира Зеленского, которого спонсируют крупные финансовые структуры.

«Киевский режим решительно поддерживает бомбардировки Венесуэлы [американским лидером Дональдом] Трампом и похищение ее президента [Николаса Мадуро]», — отметил журналист.

Он выразил уверенность, что украинским властям «совершенно наплевать на так называемую демократию».

3 января Вооруженные силы США нанесли удары по Венесуэле: в том числе взрывы произошли в столице республики и на военной базе Форт-Тиуна. Трамп назвал операцию в латиноамериканской стране успешной и заявил, что американские военнослужащие захватили Мадуро и его супругу. Как сказал хозяин Белого дома, США берут на себя управление Венесуэлой «до передачи власти».

Комментируя ситуацию, Зеленский заявил, что в США знают, как поступать с диктаторами.

Ранее Медведев посоветовал Зеленскому «не расслабляться» после захвата Мадуро.

