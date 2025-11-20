СМИ рассказали о предложениях России и США в мирном плане по Украине

Мирный план администрации президента США Дональда Трампа по Украине предусматривает закрепление государственного статуса за русским языком и обеспечение прав Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что план также предполагает сокращение численности Вооруженных сил Украины в два раза, отказ украинской стороны от подконтрольных территорий Донбасса и отказ от части вооружений.

Украинский источник издания утверждает, что предложения отвечают максималистским требованиям российской стороны, что не заслуживает обсуждения без внесения изменений.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль заявил о готовности к переговорам по Украине.