В КНР не ответили на вопрос о влиянии атаки на Венесуэлу на визит Трампа в Пекин

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь в ходе брифинга с журналистами не ответил на вопрос о том, повлияет ли атака США на Венесуэлу на ожидаемый визит американского лидера Дональда Трампа в республику. Об этом пишет РИА Новости.

«В настоящее время у меня нет информации, которую я мог бы предоставить», — сказал дипломат.

В ноябре прошлого года Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого китайский лидер пригласил президента США посетить Пекин в апреле 2026 года. Как рассказал хозяин Белого дома, он принял это приглашение.

3 января американские войска нанесли удары по Венесуэле. В том числе взрывы произошли в столице страны и на военной базе Форт-Тиуна. Дональд Трамп назвал проведенную операцию успешной и заявил, что военнослужащие Вооруженных сил США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

МИД КНР сообщил, что китайские власти резко осуждают применение силы по отношению к Венесуэле со стороны США. В ведомстве подчеркнули, что подобные «гегемонистские действия» угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Ранее в КНР потребовали от США немедленно освободить Мадуро.

