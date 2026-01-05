В Южной Корее раскритиковали позицию КНДР по Венесуэле

Власти Южной Кореи расценили заявления КНДР относительно операции США в Венесуэле как элемент антиамериканской риторики Пхеньяна, а не как нечто новое. Об этом заявил представитель южнокорейского министерства по делам объединения Юн Мин Хо в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По его словам, в Сеуле не считают возможным делать выводы о прямой связи между заявлениями Пхеньяна по Венесуэле и ее военной активностью, включая ракетные пуски 4 января. Юн Мин Хо также добавил, что южнокорейские власти продолжат пристально следить за ситуацией.

4 января МИД КНДР осудил действия США в отношении Венесуэлы. Представитель ведомства заявил, что удар ВС США по Каракасу иллюстрирует «дурную и зверскую сущность США».

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее премьер Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио продолжит контакты по восстановлению демократии в Венесуэле.