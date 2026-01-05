Премьер Японии отказалась давать оценку операции США в Венесуэле

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отказалась давать оценку операции США в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости.

Такаити подчеркнула, что Япония всегда придерживалась основных ценностей и принципов, таких как свобода, демократия и верховенство закона. По ее словам, правительство страны, основываясь на данной позиции, продолжит сотрудничество с вовлеченными странами, включая G7, для обеспечения мер по восстановлению демократии и стабилизации ситуации в Боливарианской республике.

Политик добавила, что японское правительство прилагает все усилия для обеспечения безопасности своих граждан в Венесуэле.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее в Венесуэле создали специальную комиссию по освобождению Мадуро и его жены.