КНДР осудила удары США по Венесуэле, называя их «посягательством на суверенитет»

ЦТАК: Северная Корея осуждает атаку США по Венесуэле
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северная Корея осудила атаку США по Венесуэле. Об этом заявил представитель МИД КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Республики.

Он заявил, что удар Вооруженных сил Соединенных Штатов по Каракасу иллюстрирует «дурную и зверскую сущность США».

«МИД КНДР расценивает гегемонистские акты США, совершенные в Венесуэле, самым серьезным нарушением суверенитета, грубым нарушением Устава ООН, основной целью которого являются уважение к суверенитету, невмешательство во внутренние дела и территориальная целостность, и международного права и решительно осуждает это», — сказано в сообщении.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Впоследствии Трамп также опубликовал фото венесуэльского лидера на борту корабля США — задержанного политика доставят в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее CBS опубликовал снимки последствий ударов США по Венесуэле.

