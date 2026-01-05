Вулин: путь в ЕС для новых кандидатов проходит через украинское поле боя

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью ТАСС заявил, что путь для новых кандидатов в Евросоюз проходит через украинское поле боя.

По его словам, основным критерием стало участие страны-кандидата в российско-украинском конфликте, а не проведение реформ.

Также Вулин отметил, что Евросоюз рассматривает Сербию не как будущего полноправного члена альянса, а как военный ресурс для конфликта на Украине.

«Мы им нужны как пехота и как саперы на украинском поле боя, вот зачем мы им нужны», — отметил он.

20 декабря сербский журналист Марио Бойич в ходе своего визита в Донбасс заявил, что чиновники Евросоюза и руководство Украины присваивают деньги, направленные Западом на финансирование Киева.

17 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград впервые более чем за десять лет не примет участие в саммите ЕС – Западные Балканы.

В то же время политик заметил, что Белград «будет оставаться на пути евроинтеграции», пока он находится на посту главы государства.

Ранее Сербия выбрала сторону в противостоянии Европы и России.