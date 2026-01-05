Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью ТАСС заявил, что путь для новых кандидатов в Евросоюз проходит через украинское поле боя.
По его словам, основным критерием стало участие страны-кандидата в российско-украинском конфликте, а не проведение реформ.
Также Вулин отметил, что Евросоюз рассматривает Сербию не как будущего полноправного члена альянса, а как военный ресурс для конфликта на Украине.
«Мы им нужны как пехота и как саперы на украинском поле боя, вот зачем мы им нужны», — отметил он.
20 декабря сербский журналист Марио Бойич в ходе своего визита в Донбасс заявил, что чиновники Евросоюза и руководство Украины присваивают деньги, направленные Западом на финансирование Киева.
17 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград впервые более чем за десять лет не примет участие в саммите ЕС – Западные Балканы.
В то же время политик заметил, что Белград «будет оставаться на пути евроинтеграции», пока он находится на посту главы государства.
Ранее Сербия выбрала сторону в противостоянии Европы и России.