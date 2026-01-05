В США заявили о новом миропорядке после атаки на Венесуэлу

Атака США на Венесуэлу говорит о том, что наступил новый мировой порядок. Об этом пишет издание Bloomberg.

По мнению журналистов, действия США показывают, что страна отказывается от старого миропорядка, который определял внешнюю политику Америки после Холодной войны. При нем США акцентировались на сотрудничестве с союзниками и работе через ООН или G20 с Америкой в качестве лидера. И даже в случае вторжения США в Ирак в 2003 году США «делали вид, что ищут международной поддержки для достижения своих целей».

«На этот раз Трамп действовал в одиночку. Это отсылает нас к колониальной модели, когда США могли позволять номинально независимым правительствам управлять своими делами, одновременно утверждая американское господство посредством экономического принуждения и военной мощи», – отмечает издание.

Научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Сунь Чэнхао в разговоре с Bloomberg подчеркнул, что свержение Мадуро будет воспринято в мире как «суровый урок силовой политики», а для глобальных игроков вроде Китая этот шаг «ускоряет более широкую тенденцию к перестройке глобального порядка». Об этом же говорят и угрозы Трампа Кубе, Колумбии, Мексике, а также историческим союзникам Канаде и Дании, отмечает издание.

«События в Венесуэле и предстоящий «саммит мира» в Газе, а также периодические провокационные заявления в адрес Гренландии и Канады указывают на далеко идущие последствия для глобального беспорядка. <…> Администрация Трампа демонстрирует нам зачатки имперского порядка», — заявил отметил доцент кафедры Кувейтского университета Бадер Аль-Саиф.

Журналисты добавили, что модель Трампа может «послужить образцом» для Китая по отношению к Тайваню или для России по отношению к Украине.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Ранее Фицо назвал атаку США на Венесуэлу доказательством распада миропорядка.