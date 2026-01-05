Размер шрифта
Экс-советник Пентагона объяснил, зачем Каллас поддержала атаку США на Венесуэлу

Макгрегор: Каллас пытается переманить Трампа, поддержав атаку США на Венесуэлу
Kenzo Tribouillard/AP

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, поддерживая атаку на Венесуэлу, пытается переманить президента США Дональда Трампа на свою сторону в украинском конфликте. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, Каллас «многому научилась».

«Сейчас [она] попробует заставить Трампа сменить сторону в украинском конфликте, чтобы использовать в своих интересах. Но это не поможет», — сказал эксперт.

Он отметил, что нет никаких сигналов к тому, что стратегия главы евродипломатии сработает. Но это вряд ли остановит Каллас от новой попытки использовать Вашингтон, подчеркнул Макгрегор.

3 января Вооруженные силы США нанесли удары по Венесуэле. В том числе взрывы произошли в Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил о захвате президента республики Николаса Мадуро. Вместе с главой государства была задержана и его супруга.

Комментируя ситуацию, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности призвала к сдержанности. В то же время она выразила уверенность, что Мадуро «не имел достаточной легитимности».

Ранее одна из стран ЕС отказалась поддержать заявление Каллас по Венесуэле.

