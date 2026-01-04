Страна ЕС отказалась поддержать заявление Каллас по Венесуэле

Венгрия не стала поддерживать заявление Каллас по ситуации в Венесуэле

Венгрия отказалась поддержать заявление главы евродипломатии Каи Каллас по ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

В нем сказано, что заявление Каллас поддержали 26 стран — членов Евросоюза: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Таким образом, Венгрия является единственным государством ЕС, не выразившим поддержку этому заявлению.

4 января Каллас призвала уважать право венесуэльского народа самостоятельно определять свое будущее. По ее словам, борьба с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков должна осуществляться при полном соблюдении международного права.

Накануне Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес.

