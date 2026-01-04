Джонсон: атака на Венесуэлу показала России, что Западу нельзя доверять

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил, что нападение США на Венесуэлу в очередной раз показало России, что западным странам нельзя доверять.

По словам Джонсона, Вашингтон не обращает внимания на международное право.

«Теперь Россия и Китай еще раз убедились в том, что Западу нельзя доверять. Мы — не тот партнер, который заслуживает доверия», — поделился бывший аналитик ЦРУ.

Он добавил, что Москва и Пекин теперь примут во внимание тот факт, что договоренности с США бесполезны.

4 января китайский военный эксперт Ван Юфэй в интервью газете Global Times заявил, что ключевыми факторами, позволившими США провести успешную операцию в Венесуэле, стало преимущество в области разведки и использование средств радиоэлектронной борьбы, парализовавших возможности военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Венесуэлы.

До этого МИД Китая потребовал от США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Китайские дипломаты также потребовали обеспечить им безопасность.

Ранее МИД России сделал заявление после ударов США по Венесуэле.