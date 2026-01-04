Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В США заявили, что Трамп подал России сигнал с помощью атаки на Венесуэлу

Джонсон: атака на Венесуэлу показала России, что Западу нельзя доверять
Jonathan Ernst/Reuters

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил, что нападение США на Венесуэлу в очередной раз показало России, что западным странам нельзя доверять.

По словам Джонсона, Вашингтон не обращает внимания на международное право.

«Теперь Россия и Китай еще раз убедились в том, что Западу нельзя доверять. Мы — не тот партнер, который заслуживает доверия», — поделился бывший аналитик ЦРУ.

Он добавил, что Москва и Пекин теперь примут во внимание тот факт, что договоренности с США бесполезны.

4 января китайский военный эксперт Ван Юфэй в интервью газете Global Times заявил, что ключевыми факторами, позволившими США провести успешную операцию в Венесуэле, стало преимущество в области разведки и использование средств радиоэлектронной борьбы, парализовавших возможности военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Венесуэлы.

До этого МИД Китая потребовал от США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Китайские дипломаты также потребовали обеспечить им безопасность.

Ранее МИД России сделал заявление после ударов США по Венесуэле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27557581_rnd_7",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+