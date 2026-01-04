Эксперт связал операцию США в Венесуэле с желанием контролировать мировую нефть

Операция США в Венесуэле направлена на установление контроля над мировым рынком нефти, что является основой для поддержания силы доллара. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший итальянский парламентарий, ответственный за внешнюю политику партии «Суверенная и народная демократия» Пино Кабрас.

По его словам, за вмешательством под предлогом защиты прав человека скрывается экономический интерес.

«США необходимо установить контроль над мировой торговлей нефтью, поскольку это составляет базу устойчивости доллара. И в этом контексте используется предлог защиты прав человека или такие предлоги, как наркоторговля, которая ничем не подтверждена, но это используется, чтобы оправдать логику грабежа и гангстерские подходы в международных отношениях», — заявил Кабрас.

Эксперт также добавил, что следующей целью после Венесуэлы может стать Иран. При этом он не видит прямой связи между венесуэльским направлением и поддержкой Украины, отметив, что основные финансовые издержки от противостояния с Россией уже переложены Вашингтоном на Европу.

3 января ВС США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны, а также его супругу. 4 января самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро с женой предстанет перед судом. Глава Белого дома обвинил венесуэльского лидера в наркотерроризме и других преступлениях.

Ранее в суде Нью-Йорка назвали дату, когда Мадуро зачитают обвинения.