Американцы оценили вторжение США в Венесуэлу

Мнения жителей США по поводу вторжения американской армии в Венесуэлу разделились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.

Согласно данным социологического исследования, 34% респондентов считают, что вторжение США приведет к улучшению ситуации в Венесуэле. При этом 35% опрошенных убеждены, что операция американских военных будет иметь негативные последствия для Боливарианской Республики. Еще 9% полагают, что ситуация в Венесуэле останется прежней, а 22% затруднились с ответом.

Опрос также выявил существенные различия во взглядах сторонников ведущих политических партий США. Так, 54% демократов уверены, что вторжение окажет негативное влияние на Венесуэлу. Среди республиканцев противоположной точки зрения придерживаются 66% опрошенных, которые ожидают положительного эффекта от военной операции.

В соцопросе принял участие 991 взрослый житель США. Статистическая погрешность составляет 3,6%.

