Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Американцы оценили вторжение США в Венесуэлу

YouGov: американцы разделились в оценках вторжения США в Венесуэлу
Shutterstock

Мнения жителей США по поводу вторжения американской армии в Венесуэлу разделились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.

Согласно данным социологического исследования, 34% респондентов считают, что вторжение США приведет к улучшению ситуации в Венесуэле. При этом 35% опрошенных убеждены, что операция американских военных будет иметь негативные последствия для Боливарианской Республики. Еще 9% полагают, что ситуация в Венесуэле останется прежней, а 22% затруднились с ответом.

Опрос также выявил существенные различия во взглядах сторонников ведущих политических партий США. Так, 54% демократов уверены, что вторжение окажет негативное влияние на Венесуэлу. Среди республиканцев противоположной точки зрения придерживаются 66% опрошенных, которые ожидают положительного эффекта от военной операции.

В соцопросе принял участие 991 взрослый житель США. Статистическая погрешность составляет 3,6%.

Мнения международного сообщества об американской операции в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент Николас Мадуро, также разделились. Одни называют действия США концом международного права, другие полагают, что Дональд Трамп поступил «как лидер свободного мира». Как в мире оценивают действия Вашингтона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев одной фразой оценил действия США в Венесуэле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27560671_rnd_5",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+