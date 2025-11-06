На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о стремительном движении к краху Европы и Британии

Bloomberg: Европа и Британия движутся к краху из-за экономического пути
Global Look Press

Евросоюз и Британия движутся к краху из-за своего экономического пути, которым они следуют. Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс.

»Великобритания, как и большая часть Европы, продолжит тащиться по экономическому пути, который в конечном итоге ведет к краху», — сказано в материале.

Так, по мнению автора, Британия уже дошла до глубокой черной дыры в вопросе бюджета. В стране говорят о возможности повышении подоходного налога, новых налогах на имущество и даже возможном налоге на основные активы, что серьезно ударит по состоятельным жителям, пишет Хастингс.

Он также пишет о сложном финансовом положении Европы. Так, колумнист напомнил, что канцлер Германии Фридрих Мерц летом говорил, что расходы его страны на социальное обеспечение стали неприемлемыми. В то же время немецкая автомобильная промышленность переживает не лучшие времена из-за высокой стоимости энергоносителей.

Во Франции, рассуждает Хастингс, тоже сложная ситуация. В качестве иллюстрации к этому автор вспоминает протесты населения из-за попыток президента Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст с 62 лет до 64 лет.

Ранее в Европе отреагировали на поручение Путина по ядерным испытаниям.

