Медведев заявил, что США свергли Мадуро не из-за наркотиков

Медведев: свержение Мадуро никак не связано с наркотиками, только с нефтью

Свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро никак не связано с наркотиками, только с нефтью. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Политик назвал команду президента США Дональда Трампа «жестокой и циничной» в продвижении интересов своей страны.

«Свержение Мадуро никак не было связано с наркотиками — только с нефтью, и они открыто признают это», — сказал он.

Он отметил, что в ситуации с Венесуэлой США продемонстрировали «право сильнейшего», которое, «очевидно, сильнее правосудия». Однако смогут ли Соединенные Штаты удаленно управлять республикой — большой вопрос, добавил Медведев.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что США не нуждаются в венесуэльской нефти, поскольку у страны «полно своей нефти». Однако, как отметил Рубио, Вашингтон не может позволить, чтобы нефтяную промышленность Венесуэлы контролировали противники американских властей. Он отметил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы доходы от продажи венесуэльской нефти шли «на благо народа Венесуэлы».

До этого Дональд Трамп также заявлял, что американская сторона будет «сильно вовлечена» в работу нефтяного сектора республики.

Ранее в Госдуме заявили, что причиной нападения США на Венесуэлу стала нефть.