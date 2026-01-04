Трамп выразил намерение обсудить ситуацию на Кубе

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам во время встречи во Флориде, что власти Соединенных Штатов обсудят ситуацию на Кубе. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп назвал Кубу «интересным случаем».

«Куба не очень хорошо сейчас себя чувствует. Система не очень хорошо работает. Люди там страдают. Думаю, мы в конце концов поговорим о Кубе, потому что Куба терпит неудачу как страна», — отметил американский президент.

До этого политолог Александр Дудчак заявил, что Трамп атакой на Венесуэлу «забил последние гвозди» в «крышку гроба международного права», и теперь в мире есть «только право сильного».

Политолог назвал Трампа «главарем четвертого Рейха» и отметил, что американский президент называл «правосудием» похищение «избранного народом лидера суверенного государства» за то, что он «не сдает свой народ» и «территорию своего государства».

По словам Дудчака, после атаки на США на Венесуэлу «самое время объединиться всем тем, у кого есть суверенитет или хотя бы мечта о нем», потому что на одной атаке Трамп не остановится.

3 января 2026 года США нанесли удары по нескольким объектам в Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену. В результате атаки не удалось спасти не менее 40 мирных жителей.

В США Мадуро обвинили в том, что он руководил наркокартелем Cartel de los Soles и других преступлениях. Вскоре он должен предстать перед судом.

Ранее Совбез ООН анонсировал экстренное заседание по Венесуэле.