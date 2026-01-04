Рубио назвал нападение на Венесуэлу операцией правоохранителей по задержанию

Рубио: CША провели не военную, а правоохранительную операцию в Венесуэле

Нападение США на Венесуэлу было «не вторжением», а «операцией правоохранительных органов по задержанию» президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Журналистка задала ему вопрос, почему для проведения атаки не требовалось разрешение американского конгресса.

«Оно было не нужно, потому что это не вторжение. Мы не оккупировали страну. Это была операция по задержанию. Это операция правоохранительных органов», — сказал госсекретарь.

По его словам, агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали Мадуро на территории Венесуэлы, политику зачитали его права и вывезли из страны.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес.

4 января самолет, предположительно, с Мадуро на борту приземлился в штате Нью-Йорк. Как отмечал Трамп, американские военные привезут венесуэльского лидера сначала в Нью-Йорк, после чего власти США решат, где именно он с женой предстанет перед судом.

Ранее в США назвали полностью сфабрикованными причины атаки на Венесуэлу.