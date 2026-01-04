Размер шрифта
Рубио сделал признание о венесуэльской нефти

Рубио: США не нужна венесуэльская нефть, у нас своей полно
Kevin Mohatt/Reuters

США не нуждаются в венесуэльской нефти, однако Вашингтон не может позволить, чтобы нефтяную промышленность страны контролировали противники американских властей. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

«Нам не нужна венесуэльская нефть. У нас в Соединенных Штатах полно нефти», — подчеркнул Рубио.

По его словам, Соединенные Штаты хотят, чтобы доходы от продажи венесуэльской нефти шли «на благо народа Венесуэлы».

3 января президент США Дональд Трамп после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро заявил, что американская сторона будет «сильно вовлечена» в работу нефтяного сектора республики.

Кроме того, Трамп пообещал, что США будут участвовать в решении вопроса будущего латиноамериканской республики. По его словам, Вашингтон «не может рисковать и позволить кому-то другому руководить и продолжить то, что Мадуро оставил». Трамп подчеркнул, что США заинтересованы в выстраивании хороших отношений с Каракасом.

Ранее была названа главная ошибка властей Венесуэлы при конфликте с США.

