На сегодняшний день ядерное оружие является лучшей гарантией безопасности государства. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, деньги и дипломатия не дают такого эффекта с точки зрения безопасности государства, как данное оружие.

«Если у той или иной страны нет такого оружия, она будет усиленно вести разработки в ядерной сфере. Или может создать военные альянсы с надежными союзниками», — сказал Медведев.

Он отметил, что в свое время Россия и Белоруссия сделали так же.

Накануне Медведев выразил мнение о том, что происходящее в Каркасе подтверждает необходимость укрепления армии в каждой стране.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о захвате президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

Ранее в МИД России заявили, что политика НАТО ведет к ядерной войне.