В МИД России рассказали, что политика НАТО ведет к ядерной войне

Рябков: враждебная политика НАТО может привести к столкновению ядерных держав
true
true
true
close
Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

Враждебность стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) может спровоцировать лобовое столкновение ядерных государств. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Среди соответствующих негативных факторов особо выделяем враждебную политику стран НАТО, способную привести к лобовому столкновению ядерных держав...» — сказал он в ходе заседания, посвященного ядерной политике в Центре энергетики и безопасности.

По словам дипломата, речь идет о развитии альянсом совместных ядерных миссий, в частности, о расширении ядерного присутствия США в Европе.

Рябков также выделил среди угроз развитие глобальной системы противоракетной обороны (ПВО) США, развертывание ракет разной дальности, плану по выводу американского оружия в космос, а также построение защитных куполов в других странах. В совокупности все это вынуждает другие страны, включая Россию, на принятие соответствующих военных мер, заключил он.

В ходе заседания замглавы МИД также заявил, что Россия не допустит ситуации, при которой она окажется втянута в дорогостоящую гонку вооружений, однако Москва обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности страны.

Ранее Путин анонсировал выпуск нового оружия.

