Медведев прокомментировал агрессию США против Венесуэлы

Медведев: агрессия против Венесуэлы показала, что никто не в безопасности

Ни одно государство, вызвавшее недовольство Соединенных Штатов , не застраховано от вмешательства. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя события в Венесуэле.

«После событий в Каракасе всем понятно, что в безопасности не может себя чувствовать ни одна страна, которая хоть чем-то не понравится США. И Дания со своей Гренландией тем более», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности повторения подобной операции со стороны США, например, в отношении Гренландии, и о том, стоит ли датским властям опасаться.

3 января США провели атаку на Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Позже Трамп обнародовал фотографию венесуэльского лидера на борту американского корабля, уточнив, что задержанный политик будет доставлен в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

Ранее в США намекнули на присоединение Гренландии после операции в Венесуэле.